الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الشمس تتعرض لظاهرة فلكية غريبة غدًا

كسوف حلقى، فيتو
كسوف حلقى، فيتو

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن أبرز الظواهر الفلكية لشهر أكتوبر، حيث يشهد العالم كسوفا شمسيا حلقيا غدا الأربعاء 2 أكتوبر.

ظهور نجم حجمه 3 أضعاف الشمس مقترنا بالقمر في سماء مصر فجر الخميس

10 صور ترصد ذروة خسوف القمر الجزئي من المعهد القومي للبحوث الفلكية

كسوف الشمس

وقال تادرس إن كسوف الشمس عموما لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، لذلك يحدث هذا الكسوف في نفس يوم المحاق، لافتا إلى أن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر في منطقة الأوج (المنطقة البعيدة عن الأرض في المدار) بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم مكونا حلقة النار كما يسمونه أو الكسوف الحلقي.

ويبدأ مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة سواحل أمريكا الجنوبية ويتحرك عبر أجزاء من جنوب تشيلي والأرجنتين  كما سيتراءى هذا الكسوف جزئيا في معظم أنحاء جنوب أمريكا الجنوبية ولن يرى فى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الظواهر الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية الكسوف الحلقي الكسوف

مواد متعلقة

ناسا تطلق اسم باحث فلكي عربي على كويكب فضائي

الأكثر قراءة

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

إحالة 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية للجان المختصة بأولى جلسات النواب

تعرف على 17 مشروع قانون سحبتها الحكومة من مجلس النواب

مصادر: هالة السعيد ومعيط أبرز المرشحين لخلافة محمود محيي الدين بصندوق النقد

اندلاع حريق وحدوث إصابات، سقوط صاروخ مباشر في شمال تل أبيب

منوعات

المزيد

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

بكام سعر الأرز اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية