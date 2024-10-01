الشمس تتعرض لظاهرة فلكية غريبة غدًا
كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن أبرز الظواهر الفلكية لشهر أكتوبر، حيث يشهد العالم كسوفا شمسيا حلقيا غدا الأربعاء 2 أكتوبر.
كسوف الشمس
وقال تادرس إن كسوف الشمس عموما لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، لذلك يحدث هذا الكسوف في نفس يوم المحاق، لافتا إلى أن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر في منطقة الأوج (المنطقة البعيدة عن الأرض في المدار) بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم مكونا حلقة النار كما يسمونه أو الكسوف الحلقي.
ويبدأ مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة سواحل أمريكا الجنوبية ويتحرك عبر أجزاء من جنوب تشيلي والأرجنتين كما سيتراءى هذا الكسوف جزئيا في معظم أنحاء جنوب أمريكا الجنوبية ولن يرى فى مصر.
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