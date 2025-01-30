علي جمعة يكشف سر نعيم وعذاب القبر في الحياة البرزخية

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن سر النعيم والعذاب في القبر في حياة البرزخ، مؤكدًا أن المسلم يؤمن بالقبر وما فيه من نعيم وعذاب، وأن هناك نارا يعذب بها الله في الحياة البرزخية قبل يوم القيامة.

سر عذاب ونعيم القبر في الحياة البرزخية

وأكد علي جمعة أن علماء المسلمين اختلفوا في نعيم القبر وعذابه في الحياة البرزخية، وما إذا كان العذاب في القبر يقع على الروح فقط أم على الجسد أم على كليهما؟

وقال الدكتور علي جمعة عن عذاب ونعيم القبر في الحياة البرزخية: "المؤمن يؤمن بما يتعلق بيوم القيامة من غيبيات، فيؤمن بالجنة دار النعيم، ويؤمن بالنار دار الجحيم، ويؤمن بالحساب، ويؤمن بالبعث، وقبل ذلك يؤمن بالبرزخ قال تعالى: ﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾، ويؤمن بالقبر وما فيه من نعيم وعذاب، قال سبحانه: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ﴾، والنار المذكورة في الآية هي نار يعذب بها آل فرعون في حياة البرزخ قبل يوم القيامة بدليل إضافة قوله تعالى بعد ذلك « ويوم تقوم الساعة أدخلوا...».

وتابع علي جمعة: "وروى عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم : كان يتعوذ من عذاب القبر»، وما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « دخلت على عجوزان من عُجُز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم، فكذبتهما، ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: له يا رسول الله، إن عجوزين وذكرت له، فقال: « صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها ». فما رأيته بعد فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر».

الإيمان بعذاب ونعيم القبر

وعن عذاب القبر ونعيمه قال الدكتور علي جمعة: "فينبغي على المسلم أن يؤمن أن عذاب القبر ونعيمه حق نطق به الوحي الشريف، كما ينبغي للمسلم ألا يشغل باله بكيفية هذا العذاب وأشكاله، فلكل عالم قوانين تحكمه، ونحن في عالم الحياة الدنيا لا نستطيع أن نتخيل أو نتوقع القوانين التي تحكم العوالم الأخرى كعالم الأرواح، وعالم الجن مثلًا".

وأشار على جمعة إلى اختلاف علماء المسلمين حول عذاب القبر ونعيمه في الحياة البرزخية فقال: "وقد اختلف العلماء في نعيم القبر وعذابه في الحياة البرزخية، هل يقع على الروح فقط أم على الجسد أم على كليهما؟".

وأوضح علي جمعة "ذهب ابن هبيرة والغزالي إلى أن التنعيم والتعذيب إنما هو على الروح وحدها. وقال جمهور أهل السنة والجماعة من المتكلمين والفقهاء: هو على الروح والجسد. قال النووي: النعيم والعذاب للجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه، وذهب ابن جرير إلى أن الميت يعذب في قبره من غير أن ترد الروح إليه، ويحس بالألم وإن كان غير حي".

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