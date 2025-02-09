الأحد 09 فبراير 2025
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مجلس الدولة ينظم احتفالية "يوم الوفاء والتميز" الثلاثاء المقبل

المستشار أحمد عبود
المستشار أحمد عبود

ينظم مجلس الدولة فعالية بعنوان "يوم الوفاء والتميز" وإطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة  ، وتكريم قضاة وقاضيات المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي الحالي 2024/2025 وعددهم سبعة عشر, بالإضافة إلى تكريم أسماء قضاة مجلس الدولة الأجلاء الذين وافتهم المنية، وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى أثناء الخدمة تقديرًا لعطائهم لوطنهم ولمجلس الدولة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

يشارك في الاحتفالية وزير العدل وعدد من الوزراء 

وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إنه سيشارك في هذه الفعالية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وعدد من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقون، وعدد من الشخصيات العامة. 

جدير بالذكر أن الفعالية ينظمها مجلس الدولة ستشمل تكريم عدد من موظفي المجلس المتميزين في مجالات العمل المختلفة بالمجلس. 

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية،رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

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