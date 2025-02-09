الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

نيابة الجيزة تعاين موقع التنقيب عن الآثار بأوسيم (صور)

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام مالك منزل بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، بعد حدوث هبوط أرضي، وهو الأمر الذي فضح المتهمين بالتنقيب عن الآثار.


وكشفت معاينة موقع حادث التنقيب عن الآثار بقرية الزيدية في منطقة أوسيم، العثور على حفرة كبيرة تشبه البئر بعمق عدة أمتار، وسط المنزل، كما عثر على أدوات تستخدم في الحفر، وموتور لسحب المياه.

وأفادت المعاينة، أن أعمال الحفر داخل المنزل، تسببت في حدوث هبوط أرضي بالشارع.

 

هبوط أرضي بسبب التنقيب عن الآثار 

 

ونجحت قوات الأمن في كشف هوية مالك المنزل، وشركائه المتورطين في أعمال الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع هبوط أرضي بأحد الشوارع في قرية الزيدية بأوسيم، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، أن عددا من الأشخاص، نقبوا عن الآثار داخل عقار في الشارع  وتسببت أعمال الحفر في الهبوط الأرضي.

 

وعثر رجال المباحث على حفرة بعمق كبير، وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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