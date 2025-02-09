الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة سائق متهم بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سائق نقل ذكي لاتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقته بمدينة نصر  الي جلسة 11 فبراير الجاري لحضور المجني عليها.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الي المتهم م. ع في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف.ا" أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

وأضاف أمر الإحالة أن المجني عليها في أقوالها أمام النيابة قالت إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة جنايات ثالث مدينة نصر

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