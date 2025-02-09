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حوادث

نص أمر إحالة سائق متهم بالتعدي على فتاة وهتك عرضها بمدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حصل موقع فيتو على نص أمر إحالة سائق نقل ذكي لاتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقته بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

وجاء في امر الاحالة ان النيابة العامة وجهت الي المتهم م. ع في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف.ا" أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

وأضاف أمر الإحالة أن المجني عليها في أقوالها أمام النيابة قالت إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

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مدينة نصر النيابة العامة جنايات ثالث مدينة نصر

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