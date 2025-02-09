انطلاق الورش التدريبية لبرنامج سفراء ضد الفساد بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، فعاليات ورش عمل البرنامج القومى (سفراء ضد الفساد) بالمحافظة المقام خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير، وذلك بقاعة إعداد القادة بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطى،محافظ كفر الشيخ.

وكيل شباب كفر الشيخ يكشف الهدف من برنامج “سفراء ضد الفساد”

أوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج «سفراء ضد الفساد» يهدف إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية، بالإضافة إلى السعي نحو التقدم، والدفع بعجلة التنمية نحو بناء الدولة المصرية، والتدريب على تعزيز وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وتأصيل النزاهة والشفافية داخل نفوس النشء، لخلق مجتمع متماسك خال من الفساد.

تضمنت فعاليات التدريب للمدربه أيه حجازى، مجموعة من الورش التفاعلية، حول مواجهة الفساد المجتمعى، والجلسات، وتعارف، وقواعد العمل، وتوقعات، ومحاور المشروع، وتعريف المبادرة وخصائصها، وأهمية المبادرات للفرد والمجتمع، وجغرافية المبادرة وخطواتها، وتحديد واختيار الموضوع من خلال تقسيم المشاركين مجموعات عمل.

جاء ذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل إدارة تنمية النشء.

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