تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة تزامنا مع انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات بمنطقة بشاير الخير بإدارة غرب.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025.

وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام إدارة غرب، وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية التعليمية ووضع القوائم والجداول المدرسية ومعرض البراعم الذي يتضمن عددًا من المشروعات القومية التنموية.

كما أثنى على انضباط سير الدراسة والانضباط الإداري وممارسة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات ومهارات أبنائنا الطلاب بمدرسة الشهيد ياسر مرسي ومدرسة الشهيد محمد محمود حربي الابتدائية.

ومن ناحية أخرى، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير مبدأ الإتاحة كأحد أهم أركان خفض الكثافات وتحقيق جودة العملية التعليمية، تفقد أبوزيد استلام ثلاث مدارس جديدة بمنطقة بشاير الخير تم إنشاؤها على أفضل طراز تدخل الخدمة لأول مرة ومزودة بكافة الأجهزة والملاعب.

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