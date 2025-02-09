الجيش اللبناني ينتشر في عدد من بلدات الجنوب والاحتلال يصدر تعليمات جديدة للسكان

كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليماته إلى سكان لبنان وبالأخص سكان الجنوب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأحد، إنه "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال الجيش منتشرا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

‏وزعم: "الجيش لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر، كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر".

انتشار الجيش اللبناني في بلدتي رب ثلاثين

وانتشر الجيش اللبناني في بلدتي رب ثلاثين وطلوسة جنوب لبنان وطلب من الأهالي عدم التوجه إليها إلى حين انتهاء فوج الهندسة من مسح الطرقات"، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت قناة "المنار" أن الجيش اللبناني تحرك من بلدة الطيبة باتجاه بلدة رب ثلاثين.

وفي بلدة بني حيان جنوب لبنان، دعا الجيش اللبناني، المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة لحين انتهائه من عملية المسح على مخلفات الحرب وإزالة القذائف والأجسام غير المنفجرة.

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر عمليات التفجير في قرى حدودية وشن غارات بين الحين والآخر وغيرها من الخروقات جنوب لبنان.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في 27 يناير المنصرم، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023.

ويعني هذا التمديد منح إسرائيل مهلة حتى 18 فبراير لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدل الموعد الذي كان محددا في 26 يناير الماضي، بموجب اتفاق أمهلها 60 يوما.

وفي 27 نوفمبر 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

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