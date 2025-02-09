عمرو دياب يتألق في ليلة شتوية بالقاهرة (صور)

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا خاصا مساء أمس السبت، بأحد فنادق القاهرة وسط حضور كبير من الجمهور والشخصيات العامة.

حفل عمرو دياب

وتألق الهضبة خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيه منها يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، وانت الحظ، وغلاوتك.

أغاني عمرو دياب

كما غنى الهضبة مجموعة من أغانيه القديمة في ميدلي خاص مثل نور العين، قمرين، العالم الله.

ولم ينس عمرو دياب أن يغني لجمهور الحفل أغنية يا قمر التي صدرت في ألبوم مكانك.

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