الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

ماني يساهم في اعتناق شخص للإسلام بالسعودية (فيديو)

ماني
ماني

ساهم النجم السنغالي ساديو ماني، المحترف بنادي النصر السعودي، في اعتناق شخص للدين الإسلامي، داخل أحد مساجد المملكة العربية السعودية.

ماني يساهم في دخول شخص للإسلام 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله ساديو ماني، وهو يساند شخصا أثناء نطقه الشهادة واعتناقه الدين الإسلامي.


وظهر ماني في الفيديو مرتديا عباءة سوداء داخل أحد مساجد السعودية، حيث شارك في هذه اللحظة، التي أعلن خلالها الشخص الجديد دخوله الإسلام.

ويعرف عن ساديو ماني تواضعه وحبه لأعمال الخير، حيث ساهم في بناء مستشفيات ومدارس في مسقط رأسه، قرية "بامبالي" التابعة لمدينة سيديو السنغالية.

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