خالد شومان: القطن المصرى يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

أكد خالد شومان، الرئيس التنفيذي لجمعية القطن المصري، أن القطن يعد أحد أهم الصادرات الزراعية لمصر، حيث يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويشكل حوالي 25-30% من الإمدادات العالمية من القطن طويل التيلة وفائق الطول.

نتيجة تأثيرات تغير المناخ

وقال: تواجه زراعة القطن في مصر تحديات كبيرة نتيجة تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وزيادة وتيرة الظواهر الجوية القاسية.

جاء ذلك خلال مشاركة شومان فى مائدة مستديرة، جمعت أكثر من 70 من المعنيين والخبراء في القطاعين العام والخاص لمناقشة أهمية الزراعة المتجددة للقطن في مصر وسبل توسيع نطاق تطبيق هذه الممارسات.

شهد الحدث حضور متحدثين من الجهات المنظمة، بالإضافة إلى جلسة نقاشية ضمت خبراء من مختلف المجالات، من بينهم خالد شومان، الرئيس التنفيذي لجمعية القطن المصري، والدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، وسارة بيرليزي، المنسق الفني الرئيسي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

دور الابتكارات التكنولوجية والتقنيات الحيوية

واستعرض اللقاء مناقشة عدد من النقاط الرئيسية " دور الابتكارات التكنولوجية والتقنيات الحيوية، مثل الزراعة الدقيقة، والتصوير بالأقمار الصناعية، والأسمدة والمبيدات الحيوية، في تحسين كفاءة وإنتاجية زراعة القطن، كما تم التطرق إلى أهمية دعم العلامات التجارية للمزارعين ماليًا وفنيًا، وفتح أسواق جديدة لهم عند تبنيهم ممارسات الزراعة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية القطن المصري إن النقاش خلال المائدة المستديرة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين ممارسات الزراعة المتجددة لضمان استدامة القطن المصري، موضحا “أشعر بالتفاؤل حيال مستقبل البرنامج وما يمكننا تحقيقه معًا”.

تبني ممارسات الزراعة المتجددة بفعالية

وأضاف الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن: “في المعهد نلتزم بتزويد المزارعين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها لتبني ممارسات الزراعة المتجددة بفعالية، ومن خلال التعاون مع مؤسسة كوتون كونكت وجمعية القطن المصري، نحن لا نشارك فقط خبرتنا التقنية، بل نضمن أيضًا بقاء القطن المصري في طليعة الاستدامة”.

وقال إن "الزراعة المتجددة تلعب دورًا أساسيًا في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ عبر تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين سبل عيش المزارعين وحماية مستقبل القطاع. من خلال تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بنا عبر الابتكار والتدريب، نُمهِّد الطريق نحو قطاع قطن أكثر مرونة وقدرة على المنافسة عالميًا".

برنامج REEL للزراعة المتجددة

وتابع: “يجري تنفيذ برنامج REEL للزراعة المتجددة في مصر، والذي سيقدم المزيد من الرؤى حول كيفية تطبيق هذه الممارسات بنجاح في المناطق الرئيسية لزراعة القطن في البلاد. تُعد الزراعة المتجددة نهجًا زراعيًا شاملًا قائمًا على تحقيق نتائج مستدامة، حيث تركز على تحسين صحة التربة، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب دعم المزارعين في تنويع مصادر دخلهم وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام تغير المناخ”.

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