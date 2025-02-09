الأحد 09 فبراير 2025
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محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية (صور)

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض "أهلًا رمضان"
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تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التجهيزات الجارية في موقع إقامة المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث يهدف المعرض إلى توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
 

أكبر معارض "أهلًا رمضان" في الجيزة
 

وأكد محافظ الجيزة أن هذا المعرض، الذي يقام على مساحة 4500 متر مربع، يُعد الأكبر من نوعه في محافظة الجيزة، ويأتي تنظيمه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير منافذ ومعارض سلعية لتخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان.
 

مشاركة واسعة وتنوع في المنتجات
 

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات والعارضين، حيث سيتم توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان. 

ووجه المحافظ خلال تفقده للموقع بضرورة استغلال أكبر مساحة ممكنة لزيادة عدد العارضين وتوفير ممرات واسعة لسهولة حركة الزوار داخل المعرض، كما شدد على أهمية فتح أكثر من باب لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المعرض.

ومن المقرر افتتاح المعرض خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتمكن المواطنون من الاستفادة من الأسعار المخفضة التي سيتم توفيرها على السلع والمواد الغذائية.  
 

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المواد الغذائية شارع ترعة الزمر شهر رمضان محافظ الجيزة محافظة الجيزة معرض أهلا رمضان

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