مصرع وإصابة 14 شخصا في تصادم سيارة نقل وميكروباص بالإسكندرية

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم مروع، اليوم الأحد، بين سيارة نقل جامبو وميكروباص أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية الصحراوي.



وكان قد تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية أبيس 8 أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية- القاهرة - الصحراوي.



انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم ميكروباص "أجرة" بسيارة جامبو بالطريق المشار إليه، تزامنًا مع هطول الأمطار.

أسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم،تم نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، ونقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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