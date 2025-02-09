الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سفير الأرجنتين في مصر: التانجو ليست مجرد رقصة ولكنها تعبير عن الشغف والحياة (صور)

ب السفير الأرجنتيني
ب السفير الأرجنتيني في القاهرة جونزالو أوريو

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بحفلات  فرقة سحر التانجو الأرجنتينية  قبل حفلاتها بالقاهرة في عيد الحب ودار الأوبرا المصرية، ويأتي ذلك في إطار  التعاون المشترك بين السفارة الأرجنتينية في القاهرة  ووزارة الثقافة المصرية.

حفلات فرقة سحر التانجو 


وأعرب  السفير  الأرجنتيني  في القاهرة جونزالو أوريو لابيتا خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته الكبيرة بالتعاون الثقافي المستمر بين الأرجنتين ومصر، والذي يتجسد في هذا الحدث الفني الراقي الذي يجمع  بين سحر التانجو الأرجنتيني وعراقة الثقافة المصرية.


وأضاف:" يسعدنا أن نقدم واحدة من أرقي فرق التانجو الأرجنتينية إلى الجمهور  المصري العاشق للفنون، في ليلة استثنائية تحتفي بالتنوع الثقافي وتبرز الروابط العميقة، مشيرا إلى أن التانجو ليست مجرد رقصة بل هو تعبير عن الشغف والحياة.

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حفلات فرقة سحر التانجو سحر التانجو فرقة سحر التانجو فرقة سحر التانجو الأرجنتينية
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