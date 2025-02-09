ضبط محل جزارة في بورسعيد يبيع لحومًا غير صالحة للاستهلاك (صور )

تمكن رجال الرقابة التموينية ببورسعيد من ضبط أحد محال الجزارة بدائرة حي الزهور بحوزته كميات كبيرة من اللحوم المجمدة بالمحل غير صالحة للاستهلاك.

ضبط محل لحوم مخالف بزهور بورسعيد، فيتو

وأكدت مديرية التموين ببورسعيد في تصريحات صحفية صادرة عنها بأن اللحوم التي تم ضبطها من محل حى الزهور كانت فى حالة إحلال تام، وكان صاحب المحل يبيعٌها على أنها لحومًا بلدية لغش وخداع المستهلك وكذا التربح من فارق السعر مخالفا بذلك لأحكام القانون 10 لسنة 1966 والقانون 281 لسنة 1994.

ضبط محل لحوم مخالف بزهور بورسعيد، فيتو

وأكدت مديرية التموين ببورسعيد أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط محل لحوم مخالف بزهور بورسعيد، فيتو

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