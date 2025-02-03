ضبط طن و433 كيلو مصنعات لحوم ودواجن فاسدة في حملة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة التفتيش على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، التي قامت بها مديرية الطب البيطري وأسفرت عن ضبط طن و433 كيلو مصنعات لحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات، في حملة تفتيش على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم بمدينة المنصورة ومركز ميت غمر.

ضبط طن و433 كيلو مصنعات لحوم ودواجن غير مطابقة

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالاشتراطات الصحية والمواصفات اللازمة والالتزام بالشروط القانونية لتداول السلع والمنتجات.

محاضر بالجملة في حملات بيطرية بالدقهلية

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الحسانين مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين ومديرية الصحة بالدقهلية، للمرور على عدد من المنشآت الغذائية أسفرت عن تحرير محضرين لمحلي لحوم مجمدة، وتحرير 6 محاضر ذبح خارج السلخانة، وسحبت عينات بوزن 193 كيلو، وتحرير محضرين لعينات وأجزاء دواجن ومصنعات لحوم تشمل سجق وكفتة بإجمالى وزن 1240 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات للحفاظ على وصول طعام آمن للمواطنين وخالي من مسببات الأمراض.

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