الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

رحيل الشاعر عماد علي قطري

الشاعر عماد علي قطرى
الشاعر عماد علي قطرى

أعلن الناقد محمد السيد إسماعيل عن رحيل الشاعر والمسرحى عماد علي قطري صباح اليوم الأحد.

عماد قطري هو شاعر وكاتب مسرحي، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، المؤسس والمشرف العام على سلسلة الفوارس الثقافية.

صدرت له عدد من الأعمال الأدبية ومنها: ديوان عذرا سراييفو، ديوان يانيل، المحاكمة مسرحية شعرية، ديوان ما بيننا سلسلة أصوات معاصرة،2003، ديوان العصافير سلسلة الفوارس، عشر نساء يجئن خلف العاصفة مركز المحروسة 2008.

كما أصدر مسرحية "وجع المنافي"، وديوان بعض ما قالت العارية، تلك الدار"، ترانيم عشق، لعينيك، ثورة التحرير أول ديوان عن ثورة 25 يناير، ديوان سيدة المواسم والأبجدية، ديوان أحبك عن دار وعد.

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