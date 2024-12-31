اتحاد كتاب مصر يكرم عميد الدراعمة لجهوده في خدمة اللغة العربية

كرم اتحاد كتاب مصر الأستاذ الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم السابق؛ لجهوده على مدار عقود في خدمة اللغة العربية سواء على المستوى الأكاديمي بالجامعة، حيث قضى العالم الجليل حياته في محرابها معلما وأستاذا وخبيرا أو على مستوى أعماله والعلمية وحضوره المكثف في كل مايخص لغة الضاد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



جاء التكريم عقب رئاسة الأستاذ الدكتور راضي رضوان لمؤتمر " اللغة العربية علوم وآداب وعلاقات إنسانية " الذي عقد بمقر الاتحاد بالزمالك امس بحضور الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد كتاب مصر والشاعر ثروت سليم سليم عضو الاتحاد ورئيس لجنة العلاقات الإنسانية والشاعرة الدكتورة سهام الزعيري الأستاذ إبراهيم جاد رئيس لجنة حماية اللغة العربية بالاتحاد.



من الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الراضي رضوان قاد كلية دار العلوم على مدار سنوات، رئيسا لقسم الفلسفة الإسلامية، ثم وكيلا للكلية، قبل أن يتم اختياره عميدا لها، حيث تمكن من تطوير الكلية، والأنشطة الطلابية بها، كما زاد من معدلات التواصل الدولي مع المؤسسات التعليمية والبحثية.



أشرف رضوان على تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية، والمبادرات العلمية، ومنها: مشروعات إعداد القادة من الشباب، وتأهيلهم لقيادة العمل المجتمعي، والتعليمي، والثقافي.

وكذلك مبادرة "إفريقيا هتتكلم عربي"، لنشر اللغة العربية بين الأشقاء الأفارقة، حيث شارك فيها 27 دولة إفريقية، و١٦ هيئة دبلوماسية وله إسهاماته في مجال البحث العلمي على المستويين المحلي والدولي.

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