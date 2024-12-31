الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اتحاد كتاب مصر يكرم عميد الدراعمة لجهوده في خدمة اللغة العربية

اتحاد كتاب مصر يكرم
اتحاد كتاب مصر يكرم عميد الدراعمة
ads

كرم اتحاد كتاب مصر الأستاذ الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم السابق؛ لجهوده على مدار عقود في خدمة اللغة العربية سواء على المستوى الأكاديمي بالجامعة، حيث قضى العالم الجليل حياته في محرابها معلما وأستاذا وخبيرا أو على مستوى أعماله والعلمية وحضوره المكثف في كل مايخص لغة الضاد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.


جاء التكريم عقب رئاسة الأستاذ الدكتور راضي رضوان لمؤتمر " اللغة العربية علوم وآداب وعلاقات إنسانية " الذي عقد بمقر الاتحاد بالزمالك امس بحضور الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد كتاب مصر والشاعر ثروت سليم سليم عضو الاتحاد ورئيس لجنة العلاقات الإنسانية والشاعرة الدكتورة سهام الزعيري الأستاذ إبراهيم جاد رئيس لجنة حماية اللغة العربية بالاتحاد. 

 


من الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الراضي رضوان قاد  كلية دار العلوم على مدار سنوات، رئيسا لقسم الفلسفة الإسلامية، ثم وكيلا للكلية، قبل أن يتم اختياره عميدا لها، حيث تمكن من تطوير الكلية، والأنشطة الطلابية بها، كما زاد من معدلات التواصل الدولي مع المؤسسات التعليمية والبحثية.


أشرف رضوان على تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية، والمبادرات العلمية، ومنها: مشروعات إعداد القادة من الشباب، وتأهيلهم لقيادة العمل المجتمعي، والتعليمي، والثقافي.
وكذلك مبادرة "إفريقيا هتتكلم عربي"، لنشر اللغة العربية بين الأشقاء الأفارقة، حيث شارك فيها 27 دولة إفريقية، و١٦ هيئة دبلوماسية وله إسهاماته في مجال البحث العلمي على المستويين المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد كتاب مصر الأستاذ الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم السابق اللغة العربية مؤتمر اللغة العربية
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

غزارة تهديفية.. أرقام مميزة من خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالاستقرار والرزق الوفير

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية