وزير الكهرباء: إضافة 22815 ميجاوات من الطاقات المتجددة حتى 2030

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

الطاقات الجديدة التي سيتم اضافتها للشبكة الموحدة للكهرباء



وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم العمل على إضافة قدرات تصل إلى 22815 ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030)، فضلا عن الاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة.

تحديث الشبكة الموحدة للكهرباء

وأشار وزير الكهرباء أنه يجري العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرًا والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية الـ ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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