اليوم، قطع الكهرباء عن 10 مناطق في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، فصل التيار الكهربي عن 10 مناطق بالمدينة.

وأكد الوحدة المحلية أنه سيتم فصل التيار لإجراء أعمال الصيانة النصف سنوية على أكشاك كهرباء شمال مدينة نجع حمادي.

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأشارت إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح يوم السبت الموافق 8-2-2025 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحًا،عن مناطق " شارع بور سعيد، شارع النجدة، شارع الشعانية، شارع حسنى مبارك سابقا، المجتمع الجديد، شارع بنك مصر، شارع الشونة، شارع موقف القمانة، مسجد أبو بكر الصديق، شارع 15 مايو.



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