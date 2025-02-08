السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

محافظ المنيا: 5 آلاف جنيه غرامة على الربع نقل حال استخدامها

محافظ المنيا
محافظ المنيا

بعد أن شهدت المنيا يومًا مأساويا منذ صباح اليوم السبت، حتى فترة الظهيرة أسفر عن مصرع 9 وإصابة 15 آخرين في 3 حوادث طرق بالمنيا

محافظ المنيا: 5 آلاف جنيه غرامة على الربع نقل حال استخدامها فى نقل الركاب

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة نقل (بيك أب) يتم ضبطها أثناء مخالفة تراخيصها بتحميل ركاب، أو تجاوز العدد المسموح به، أو استخدام الأجزاء الخارجية من السيارة لنقل الركاب، وذلك كإجراء صارم للحفاظ على السلامة العامة.

التدابير الاحترازية الهادفة

وأكد المحافظ أن الغرامة جزء من التدابير الاحترازية الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين، مع التأكيد على عدم التهاون والتعامل بكل حزم دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

سحب تراخيص السيارات المخالفة فورًا

وشدد اللواء كدواني على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة المخالفين، وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة فورًا، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المستهترين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، موجها باستمرار الحملات المرورية وخاصة على الطرق السريعة والصحراوية لضبط المخالفين، لحماية المواطنين من اى مخاطر لانه حياتهم ليست مجالًا للعبث أو الاستهتار، وأن كل من يخالف هذه القرارات سيواجه عقوبات رادعة وفورية.

 


يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطبيق منظومة استبدال سيارات البيك أب بميكروباصات مرخصة ومجهزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان وسائل نقل آمنة وحضارية.
 

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