روجينا تقف ضد زوجها بالمحكمة في مسلسل "حسبة عمري"

تواصل الفنانة روجينا تصوير أحداث دورها في مسلسل “حسبة عمرى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، وخلال أحداث العمل تحدث بينها وبين زوجها مشاكل عديدة، وبعد زواج دام لمدة 20 عامًا تقف أمامه في المحكمة كي تحصل على نصف ممتلكاته.

مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريبًا، والمسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

وتواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمرى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وخلال أحداث العمل تدخل في خلافات مع الفنان محمد رضوان الذي يلعب شخصية أحد الشخصيات القريبة منها.

وخلال أحداث العمل تلعب روجينا دور سيدة تعانى من الفقر في بداية حياتها، وتبدأ في العمل في عدد من المهن، إلى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذى يجعلها تغير تعاملها مع كل من حولها

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