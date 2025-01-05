الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

روجينا تدخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمسلسل «حسبة عمري»

روجينا
روجينا

تواصل الفنانة روجينا تصوير أحداث دورها في مسلسل “حسبة عمرى” المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامي.

 

وجمعت المشاهد الأولى كل من روجينا وعمرو عبد الجليل وعدد من أبطال العمل.

وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع الفنان عمرو عبد الجليل ليجسد دور زوج روجينا، والذي تشهد الأحداث وقوع خلافات كبيرة بينهما والتي تصل إلى ساحات المحاكم.

 

مسلسل روجينا 2025

وقالت روجينا في وقت سابق إنها تتعاون هذا العام مع المخرجة مي ممدوح والكاتب محمود عزت، من خلال مسلسل درامي جديد يعرض في شهر رمضان المقبل، وسوف تدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل.

وأضافت روجينا أنها تتوقع أن يتسبب المسلسل في حالة من الغضب بين الرجال، بالرغم من أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.

مسلسل سر إلهي 

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا تعاونت في العامين السابقين مع المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “سهر إلهي” و“ستهم”، والذي شارك في بطولته إياد نصار وإبراهيم السمان ومحمد عبد الحافظ وعدد من النجوم الشباب.

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