الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

حملات تموينية
حملات تموينية

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

حملات تموينية على مدار 24 ساعة

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز

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