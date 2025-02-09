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محافظات

اليوم، مراسم الجنازة الرسمية للأمير كريم آغا خان في أسوان

محافظ أسوان مع أسرة
محافظ أسوان مع أسرة الأمير الراحل، فيتو

تقام مراسم الجنازة الرسمية للأمير الراحل كريم الحسينى الآغا خان الرابع، والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية، والذى توفى مساء الثلاثاء بمدينة لشبونة البرتغالية، اليوم الأحد بمحافظة أسوان.

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استقبل بمطار أسوان الدولى الأمير رحيم آغا خان وأسرته تمهيدا لإجراء  مراسم الجنازة، ورافق محافظ أسوان فى الاستقبال نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء طيار أحمد الباز مدير المطار، والدكتورة حنان الجندى المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبة.


والجدير بالذكر أن محافظة أسوان قد قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإعداد والتجهيز الجيد لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم آغا خان، والتى ستبدأ من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تتحرك الجنازة فى عدد من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الآغا خان الثالث ليوارى مثواه الأخير.

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مطار أسوان الدولي

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