الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

ضبط 10 أطنان من السكر قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

ضبط 10 أطنان سكر
ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في المنيا

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة مراقبة الأسواق وضمان جودة السلع والمواد الغذائية، تنسق مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية.

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تحرير 395 مخالفة تموينية وضبط 10 أطنان من السكر خلال حملات على الأسواق 

وفي إطار جهود مديرية تموين المنيا خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، أفاد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، بأن المديرية نفذت حملات تفتيشية على المنشآت التموينية، أسفرت عن تحرير 395 مخالفة.

ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في المنيا 

كما تم تحرير 167 مخالفة أخرى في الأسواق والمحلات التجارية، شملت ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر و100 كرتونة من المقرمشات منتهية الصلاحية. 

ضبط 66 شيكارة سماد مدعم قبل بيعها في السوق السوداء في المنيا 

وتم ضبط 66 شيكارة سماد مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و45 شيكارة ردة بإجمالي 1.8 طن، ونصف طن من دقيق فاخر منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى أكثر من نصف طن من مصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلًا عن مشروبات غازية منتهية الصلاحية. 

 

وتضمنت المخالفات أيضًا عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم مزاولة النشاط وفق القوانين السارية.

ضبط 2000 لتر من السوار في المنيا

في مجال المواد البترولية، تم تحرير 10 مخالفات تضمنت ضبط 2000 لتر من السولار و200 لتر من بنزين 80 قبل بيعهما في السوق السوداء، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز وعدم الاحتفاظ بسجل بترول وسجل الزيارات.

تحرير 218 مخالفة في مجال المخابز البلدية في المنيا 

كما تم تحرير 218 مخالفة في مجال المخابز البلدية، حيث رصدت فرق الرقابة مخالفات تتعلق بتجميع وتصرف كميات من الدقيق البلدي المدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف، وعدم إصدار بون صرف خبز للمواطنين وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

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