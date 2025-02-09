أمريكا تستحوذ على 40% من صادرات الملابس الجاهزة خلال 2024

أكد المهندس محمود غزال عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو المجلس التصديري للمفروشات، أنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على مراجعة سياساتها التجارية بشكل مستمر بهدف حماية صناعاتها المحلية وتعزيز فرص العمل.

وأشار إلى ان الفترة الأخيرة شهدت فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الدول مثل الصين وفيتنام ضمن استراتيجية تستهدف تقليص الاعتماد على الواردات من هذه الدول.

وتابع: ورغم أن مصر ليست ضمن الدول المستهدفة بهذه الإجراءات، إلا أن التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي، وهو ما يستوجب متابعة دقيقة من المصدرين المصريين، خصوصًا في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، التي تمثل ركيزة أساسية للصادرات المصرية.

واقع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة

وقال: إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر سوق لصادرات الملابس الجاهزة المصرية، حيث استحوذت على نحو 40% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2024، وهو ما يعكس قوة العلاقات التجارية القائمة بين البلدين وقد ساعدت الاتفاقية التجارية الثنائية في ضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي دون رسوم جمركية، مما منح الشركات المصرية ميزة تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وأضاف: على الرغم من هذا الوضع المستقر، فإن الشركات المصرية بحاجة إلى تعزيز قدرتها التنافسية والاستعداد لأي تغيرات مستقبلية قد تطرأ على السياسات التجارية الأمريكية. فالأسواق العالمية تتغير باستمرار، والمنافسة مع دول مثل بنجلاديش، فيتنام، وتركيا تفرض تحديات تتطلب استراتيجيات مرنة ومتطورة للحفاظ على الحصة السوقية المصرية وزيادتها.

أداء قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات في 2024

حقق قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي الصادرات 2.5 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2023.

ومن أبرز النقاط التي عكست هذا النمو:

• ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى 1.8 مليار دولار، بزيادة 17% عن العام السابق.

• بلغت صادرات المفروشات المنزلية 700 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 10%.

• نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%، في حين ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على سوق واحد.

• شهدت التجارة الإلكترونية قفزة نوعية، حيث زادت المبيعات عبر منصات مثل أمازون وعلي بابا وزالاندو بنسبة 30% خلال عام 2024.

التحديات التي تواجه المصدرين المصريين

وتابع: على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، أبرزها:

1. ارتفاع تكاليف الشحن والتضخم العالمي: أدى ارتفاع أسعار الوقود ورسوم الشحن إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما أثر على هوامش الربح.

2. المنافسة الشرسة مع دول أخرى: مثل بنغلاديش، فيتنام، والهند، التي تقدم منتجات بأسعار أقل نظرًا لانخفاض تكلفة العمالة لديها.

3. تقلبات سلاسل التوريد العالمية: التي زادت من الضغوط على الشركات المعتمدة على المواد الخام المستوردة، وهو ما يستدعي تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

4. تغيرات السياسات التجارية الأمريكية: والتي قد تؤثر على شروط التصدير مستقبلًا، مما يتطلب متابعة دائمة واستعدادًا لأي سيناريوهات محتملة.

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