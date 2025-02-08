كامل الوزير: استراتيجية الصناعة تستهدف تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي

أكد الفريق كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030).

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي تحت عنوان (الصناعة والإستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معًا نستطيع) والذى يضم رجال وخبراء الصناعة فى مصر.

وقال الفريق كامل الوزير إن هذه الاستراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ وتستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلي أنها تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف إتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.

وأكد أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من الدولة، لافتا إلى ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملًا رئيسيًا فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

وبين الوزير أن هذه الاستراتيجية بنيت علي مجموعة من الأسس من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية.

وأكد أهمية الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.



تجدر الاشارة إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي إجراء زيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة، كما صدرت الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج.

وأعرب الوزير عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهمة فى تحقيق التنمية الصناعية ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مع تمنياتى لكافة القطاعات الصناعية الطموحة والواعدة العاملة فى مصر بالنجاح والتوفيق لتعزيز مكانة مصر وبما يؤدى إلى خلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.

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