الأحد 09 فبراير 2025
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بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كفر الشيخ
كفر الشيخ

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تلقي طلبات التظلم لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، وفقًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

مواقع استقبال التظلمات

وحددت المديرية 13 موقعًا لاستقبال التظلمات، موزعة بين دواوين الإدارات التعليمية ونقابات المعلمين، وتشمل: ديوان إدارة الرياض، ديوان إدارة بلطيم، ديوان إدارة مطوبس، ديوان إدارة برج البرلس، ديوان إدارة سيدي غازي، ديوان إدارة فوه، المدرسة الحديثة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، ديوان إدارة غرب كفر الشيخ، ديوان إدارة سيدي سالم، نقابة المعلمين بدسوق، ديوان إدارة الحامول الجديد، ديوان الإدارة التعليمية ببيلا، ونقابة المعلمين بقلين.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، لمناقشة ترتيبات تلقي التظلمات، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومحافظ كفر الشيخ، بحضور عدد من القيادات التعليمية، بينهم ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسؤول قواعد البيانات المركزية، ومشرفو القطاعات الثلاثة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال تلقي التظلمات حتى يوم 27 فبراير الجاري، لمدة 15 يومًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، مع التأكيد على مراجعة الأوراق بدقة وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتائج التظلمات في الوقت المحدد.

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