انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية

استقبلت معاهد منطقة الشرقية الأزهرية الطلاب في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٥/٢٠٢٤؛ حيث أضفت البهجة والفرح على وجوه الطلاب بتزيين وحفاوة الاستقبال، واستعداد هيئات التدريس والإدارة لتنظيم دخول الطلاب.

متابعة مكثفة من قيادات المنطقة الأزهرية

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث عن أزهر الشرقية إن ذلك تم وسط متابعة مكثفة من قيادات المنطقة والإدارة التعليمية. حيث حرص رئيس المنطقة على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن، والصحي للطلاب؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وجذبهم للمعاهد.

الدكتور السيد الجنيدى رئيس المنطقة الأزهرية

وتابع الدكتور السيد الجنيدى رئيس المنطقة انتظام الدراسة وانتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على استقرار العملية التعليمية وانضباطها، وحثَّ الطلاب على الاجتهاد، والحرص على تحصيل العلم.

الاستعداد لاستقبال الطلاب

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية أنهت الاستعدادات لاستقبال طلاب المعاهد الأزهرية بجميع مدن وقرى المحافظة، حيث جرى تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب بشكل كامل.

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