5 سنوات سجن لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير،بمعاقبة المتهم بضرب شاب والتعدي عليه بقالب طوب بالسجن 5 سنوات.

تفاصيل الواقعة ب قنا

وتعود أحداث القضية إلى 12 مارس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.م.ا، تهمة ضرب المجني عليه خيري.م.ا، عمدا بعد أن أحرز المتهم قالب طوب، وأحدث بالمجني عليه عاهة مستديمة في البطن تتمثل في استئصال الطحال، بسبب خلافات بينهما.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 9673 لسنة 2024 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 1768 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات.

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