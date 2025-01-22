الأربعاء 22 يناير 2025
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بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

الأمير هاري، فيتو
الأمير هاري، فيتو

توصل  الأمير هاري إلى تسوية بشأن دعوى قضائية حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد مجموعة ناشرة لصحف شعبية بريطانية يملكها قطب الإعلام روبرت مردوخ، وقد اعتذرت الأخيرة عن اختراق هاتف الأمير البريطاني ووافقت على دفع "تعويضات كبيرة".

الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذي صن بعد واقعة التجسس عليه

كما اعتذرت مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" NGN المملوكة لموردوك عن التأثير الذي لحق بـالأمير هاري جراء "التدخل الخطير" في الحياة الخاصة لوالدته الراحلة ديانا، أميرة ويلز، "خصوصا خلال سنوات شبابه الأولى".

وتنهي التسوية  استمرت لسنوات بشأن الممارسات غير القانونية من جانب صحيفتين من صحف قطب الإعلام - "ذي صن" و"نيوز أوف ذي وورلد" التي توقفت عن الصدور- كما يجنب ذلك انتقال القضية إلى مرحلة المحاكمة الكاملة.

وقال محامي هاري، ديفيد شيربورن للمحكمة العليا، أثناء قراءته بيان اعتذار من مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" إن "NGN تقدم اعتذارا كاملا لا لبس فيه لدوق ساسكس عن التدخل الخطير من جانب ذي صن بين عامي 1996 و2011 في حياته الخاصة".

وأشار إلى أن الاعتذار يشمل "حوادث لأنشطة غير قانونية قام بها محققون خاصون" يعملون لصالح صحيفة ذا صن التابعة لـ روبرت مردوخ.

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