الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

حملات لإزالة المخالفات في غرب المنصورة (صور)

إزالة مخالفات بناء،
إزالة مخالفات بناء، فيتو

شنت رئاسة، حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية جولة استهدفت متابعة التصدى لكافة أعمال البناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بنطاق حى غرب المنصورة.

 
الإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

متابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها

وفى ذات الشأن واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، اليوم حملاتها على كافة  المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.


قاد الحملة أحمد ماهر نائب رئيس حى غرب، وفادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية.

إيقاف الأعمال وإزالة سقف الدور السابع العلوى لعقار مخالف 

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة سقف الدور السابع العلوى لعقار مخالف بشارع الأنــدلس بمنطقة أحمد ماهر، وذلك لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات

فيما أشار  أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات معالى الوزير المحافظ.

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