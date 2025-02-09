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ثقافة وفنون

كندريك لامار يجري بروفات قبل ساعات من مباراة Super Bowl

كندريك لامار، فيتو
كندريك لامار، فيتو

ساعات قليلة، تفصلنا عن أهم حدث رياضي في أمريكا، وهي مباراة السوبر بول - Super Bowl، والتي تتضمن عرضا فنيا غنائيا، يقام بين شوطي المباراة.

ووقع اختيار اتحاد كرة القدم، لهذا العام على المغني الشهير، كندريك لامار، لتقديم العرض الفني.

ونشرت عدد من المواقع الصحفية، مقاطع فيديو، تظهر كندريك لامار، وهو يجري عدة بروفات قبل ساعات من مباراة السوبر بول - Super Bowl.

آشر وأليشيا كيز يحييان حفل الـ Super Bowl

 في سياق متصل، أقيم في فبراير الماضي، حفل مباراة السوبر بول - Super Bowl، الذي يعد أهم فقرة غنائية، في موسم الحفلات الغنائية الأمريكية، والذي أحياه كلٌ من، المغني الأسمر الشهير آشر، والمغنية الشهيرة أليشيا كيز.

وقدم آشر خلال عرض مباراة السوبر بول - Super Bowl، عددا من أشهر أغانيه، فيما انضمت له لاحقا، أليشيا كيز، لتعزف على البيانو، ويغنيان معا دويتو يضم عدد من أغانيهم.

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