الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

قديم ومتهالك، نيابة عين شمس تتسلم تقريرا حكوميا حول العقار المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

تسلمت نيابة عين شمس تقرير حي عين شمس حول تعرض عقار مكون من 5 طوابق لانهيار جزئي. 

وتبين أن العقار قديم ومتهالك وكان بحاجة إلى ترميمات حيث يعود بناؤه إلى أكثر من 30 عاما.

انهيار جزئي في عقار بعين شمس

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار جزئي لعقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عصمت بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم الدفع بفريق من قوات الإنقاذ البري لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار جزئي لعقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عصمت بعين شمس، مما أسفر عن إصابة شخص  وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويتولى رجال المباحث سؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ فحص العقار لبيان سلامته.

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نيابة عين شمس حي عين شمس غرفة عمليات الحماية المدنية أمن القاهرة

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