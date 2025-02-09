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اقتصاد

أسعار الشوفان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان اليوم، تقدم "فيتو" خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن بينها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لما يتمتع به من أهمية كبيرة، وفوائد للصحة.


أسعار الشوفان اليوم 

وتنشر فيتو أسعار الشوفان اليوم الأحد 9-2-2025، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية كالآتي:

أسعار الشوفان اليوم، فيتو
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان 

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

 

أسعار الشوفان 

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

سعر الشوفان، فيتو
سعر الشوفان، فيتو

سعر الشوفان 

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاته 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

 

فوائد الشوفان للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية أن فوائد الشوفان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

 

غني بالألياف

يعد الشوفان غنيًّا بالألياف، ما يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الشعور بالجوع.

 

مصدر طاقة ممتاز

يزود الشوفان الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، كونه غنيًّا بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء.

الشوفان، فيتو
الشوفان، فيتو

فوائد الشوفان للجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ينظم مستوى السكر في الدم

يساعد الشوفان على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

فوائد الشوفان للقلب

يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

أسعار الشوفان في الاسواق اليوم السبت 8 فبراير

فوائد الشوفان لجهاز المناعة

يعد الشوفان مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الجذور الحرة.

فوائد الشوفان لإنقاص الوزن

يمكن أن يساعد الشوفان على إنقاص الوزن، كونه غنيًًّا بالألياف التي تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول.

 

 

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