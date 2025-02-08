أبرز استعدادات أزهرية كفر الشيخ لبدء الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماعًا بموجهي عموم ومديري المراحل التعليمية، اليوم السبت، لبحث آخر الاستعدادات والتجهيزات لبدء الفصل الدراسي الثاني، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور مديري إدارات: التنسيق، والامتحانات، والخطة والمنهج، والتوجيه الفني، والجودة، والتوريدات بالمنطقة.

محاور الاجتماع

وتبلورت محاور الاجتماع حول متابعة الانتهاء من سد العجز وترحيل الزيادات بتخصصات المعلمين بالتنسيق مع موجه عام المادة ومسئولي إدارات التنسيق، والالتزام بالمناهج الدراسية واستدراكاتها، وسرعة تسلم الكتب الدراسية للطلاب، وضرورة الاهتمام بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد خلال فترة الدراسة.

كما حرص رئيس المنطقة الأزهرية على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة الايجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.

وبذات السياق، أفاد رئيس المنطقة بأنه تابع بنفسه سير العملية التعليمية بمعاهد الفترتين على مستوى إدارات المنطقة، والتي انطلقت اليوم، مؤكدًا انتظام سير العمل بها، وعدم وجود أي عائق لها، مشيرًا لأهمية تفعيل الأنشطة الطلابية ومتابعة الحضور الطلابي والقوى العاملة بالمعاهد من الوهلة الأولى لانطلاق الدراسة، منوهًا بتذليل العقبات أمام المعاهد المرشحة للجودة خلال الترم الثاني، وعرض تقارير دورية على رئيس المنطقة حول ما رصدته جولات المتابعات الميدانية.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة ما تم رصده من إيجابيات وعقبات لامتحانات الفصل الدراسي الأول لتداركها لاحقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.