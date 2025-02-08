جامعة كفر الشيخ تشهد حفل ختام المهرجان الرياضي للأسر الطلابية

شهدت جامعة كفر الشيخ، حفل ختام فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية والذي استمرت فعالياته من 5/2/2025 حتى 8/2/2025، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

واستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور احمد حسان مدير عام الادارة العامة للنشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد السميع مدير ادارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة.

بدأت فعاليات حفل ختام المهرجان بطابور العرض من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط الأغاني الوطنية التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة.

وخلال كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور من مختلف الجامعات المصرية متمنيًا للجميع دوام التوفيق، مؤكدًا علي أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في « الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يساهم في دعم قدرات الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في النشاط الرياضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اننا جميعًا نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من اجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر، وأننا جميعا يد واحدة ضد أي خطر يهدد أمن واستقرار البلاد ومستعدون دوما لتقديم كل ما نملك فداء لوطننا الغالي.

وفي كلمته أكد الدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية يأتي إحدى ثمار التعاون بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة والتنمية المحلية لنشر الوعي الرياضي داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن المهرجان مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتعارف أولا ثم التنافس الشريف في النشاط الرياضي مشيدا بحسن التنظيم وإدارة جامعة كفرالشيخ.

وقال الدكتور عمرو الحداد، إن جامعة كفرالشيخ لم تدخر جهدًا فى رعاية الرياضة والرياضيين تحقيقا لدورها الرائد والمتميز ومواكبة لاهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرياضة في الجامعات والمعاهد التابعة لها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية.

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