انتظام مليون و858 ألف طالبا وطالبة في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني بالشرقية

الفصل الدراسي الثاني بالشرقية، شهدت مدارس محافظة الشرقية، اليوم الأحد،انتظامًا كاملًا للتلاميذ والطلاب، بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني.

الفصل الدراسي الثاني 2025/2024

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية في وقت سابق استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني 2025/2024 وكان المقرر له أمس السبت الموافق 8 فبراير بمدارس الفترة المسائية وسط تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب من تجهيز الفصول وتوزيع المقاعد وفق معدلات الكثافة الجديدة فضلا عن تنظيم مراسم طابور الصباح بالنشيد الوطنى وتحية العلم.

انتظام الدراسة في مدارس الشرقية،فيتو

الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني

أوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني لافتا أن عدد طلاب محافظة الشرقية بالتعليم العام والفني يصل إلى مليون و858 ألفا و406 طالب وطالبة داخل 4848 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وأنه تم التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية.

تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية

وكذلك تفعيل دورلجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية والتأكيد على مديري الإدارات بمتابعة سير إنتظام العملية التعليمية والتأكد من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية.

انتظام الدراسة في مدارس الشرقية،فيتو

حصر العجز والزيادة في معلمي المواد الدراسية الأساسية

وأكد وكيل أول الوزارة بالشرقية على ضرورة متابعة موقف كثافات الطلاب بالمدارس وحصر العجز والزيادة في معلمي المواد الدراسية الأساسية، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود حصة دراسية بدون معلم فضلا عن تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة وكراسة الحصة ناهيك عن التواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ وأن يتابع مدير المدرسة والمعلم بنفسه أسباب تأخر حضور التلاميذ والطلاب للمدرسة وتسجيل الغياب إلكترونيا ومتابعة أمن البوابة.

انتظام الدراسة في مدارس الشرقية،فيتو

التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي

وكذلك التأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح وكذا التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب.

انتظام الدراسة في مدارس الشرقية،فيتو

حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات بالمدارس

وشدد غريب على متابعة تفعيل إدارة الأزمات بالمدارس والإدارات، وضرورة إبلاغ المديرية فورًا في حالة حدوث أي مشكلة أو حادث لا قدر الله حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحل المشكلة فورا موجها بمتابعة تفعيل دور الإشراف داخل المدرسة،والسيطرة على الطلاب خاصة في أوقات مغادرة الفصول أو الدخول إليها عند الانصراف بعد إنتهاء اليوم الدراسي وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات بالمدارس فضلا عن التزام مدارس التعليم الخاص باللوائح والقوانين والرسوم المقررة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال في العمل خلال الفترة القادمة.

انتظام الدراسة في مدارس الشرقية،فيتو

تعليمات محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

ومن جهته شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية للاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام الأسوار، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي بكل مدرسة للقضاء نهائيا على مشكلة الغياب والتسرب من التعليم وضمان انتظام التلاميذ بالحضور إلى المدارس والاستفادة من الحصص الدراسية.

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