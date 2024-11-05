أخبار تعليم الشرقية، كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت في الأسبوع الدراسي، عقب تداول أمر إداري أصدرته المديرية، خلال الساعات الماضية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول إلغاء إجازة السبت.

مدارس الفترتين والخدمات والممتدة

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم لـ “فيتو”: إن الأمر الإداري رقم 411 لسنة 2024 الذي تم توجيهه لكل الإدارات التعليمية سيتم تطبيقه فقط على مدارس الفترتين والخدمات والممتدة فقط لحل أزمة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس، وذلك بالتناوب بين الطلاب والمعلمين.. وبالتالي لن يتم تحميل معلم واحد يوما إضافيا كما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حقيقة إلغاء إجازة السبت في مدارس الشرقية،التعليم توضح، فيتو

وكيل أول تعليم الشرقية يشدد على حظر العنف والعقاب البدني بالمدارس

من جانب آخر، عقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في وقت سابق اجتماعا موسعا مع مديري إدارات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بإدارتي بلبيس العاشر من رمضان التعليمية بحضور مديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والمتابعة.

تحقيق أعلى انضباط للعملية التعليمية خلال العام الدراسي، فيتو

وذلك لمناقشة خطة الارتقاء بالعملية التعليمية والوقوف على مدى تنفيذ القرارات الوزارية والالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، وحرصا على تحقيق أعلى انضباط للعملية التعليمية خلال العام الدراسي، بالإضافة الي استعراض ومناقشة بنود القرارات الوزارية رقم 136& 137 & 138، والإجراءات المنظمة لانضباط واستقرار العملية التعليمية لتقديم تعليم جيد ينعكس على مستقبل الطلاب.



وتم مناقشة واستعراض موقف كثافات الطلاب بالمدارس بجميع المراحل وحصر العجز والزيادة في معلمي المواد الدراسية الأساسية.

وأكد محمد رمضان غريب أنه لن يُسمح بوجد حصة دراسية بدون معلم، بالإضافة إلى مناقشة وضع الحلول المناسبة للقضاء على الفترة المسائية في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

حقيقة إلغاء إجازة السبت في مدارس الشرقية، فيتو

وشدد وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة مديري إدارات المدارس وأعضاء هيئة التدريس والإشراف اليومي بالتواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ وأن يتابعوا بأنفسهم عن أسباب تأخر حضور التلاميذ والطلاب للمدرسة ومتابعة أمن البوابة.

والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح، بالإضافة إلى متابعة مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وعدم غلق بوابة المدرسة قبل التأكد من انصراف جيمع الطلاب والعاملين مع التنبيه على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول والحرص على حسن معاملة أولياء الأمور، بالإضافةإلى تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى، ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم.

حقيقة إلغاء إجازة السبت في مدارس الشرقية، فيتو

وشدد رمضان على مطالبة الموجهين المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوي الطلاب ورفع تقرير بمستوى الطلاب ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر وتكريم المعلمين المميزين بالمدرسة ورعاية الطلاب الموهوبين في كافة الأنشطة التربوية، وعمل برامج لتنمية مواهبهم مع تحليل نتائج إختبار شهر أكتوبر لجميع المراحل التعليمية، ووضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة.

حقيقة إلغاء إجازة السبت في مدارس الشرقية، فيتو

وأشار وكيل أول الوزارة إلى مواصلة إعداد فقرات إذاعية متنوعة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة من التلوث.