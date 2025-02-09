وائل القباني: أداء جراديشار غير مقنع رغم أهدافه

جراديشار، تحدث وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، عن الصفقات التي أجراها الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال وائل القباني في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يمتلك قواما مميزا ومجرد تذبذب مستواه الجماهير طالبت بالصفقات".

وأضاف القباني: "لن أستطيع الحكم على صفقات الأهلي والزمالك حاليًا، أداء مصطفى العش مع الأهلي مبشر حتى الآن وجراديشار رغم أهدافه ولكن حتى الآن أداؤه غير مقنع".

واختتم حديثه قائلًا: "بالنسبة لصفقات الزمالك، لن أستطيع الحكم على اللاعبين إلا بعد رؤيتهم في الملعب".

جراديشار: فضلت الانتقال للأهلي على أندية أوروبا

أكد نيتش جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفضيله الانتقال إلى الأحمر عن بعض العروض الأوروبية، كما تحدث عن اختلاف الثقافة وأسلوب الحياة بين مصر وأوروبا.

جماهير الأهلي رائعة

وقال جراديشار عن تجربته الجديدة وقال: «الثقافة هنا مختلفة، أسلوب الحياة مختلف، كل شيء جديد بالنسبة إليَّ، لذا أعتقد أنني سأحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم. الأهلي هو أكبر نادٍ في إفريقيا ولديه جماهير رائعة وتاريخ كبير لذلك فضلت الانضمام إليه، وأعلم أنها فرصة جيدة، كان لدي الكثير من الخيارات في أوروبا، لكن جاءني عرض الأهلي وقد رأيت وضع الفريق وكل شيء فقررت الحضور إلى القاهرة واللعب مع نادي القرن».

وأضاف: «كرة القدم في أوروبا تعتمد أكثر على الالتحامات، لكن هنا اللعب مفتوح بشكل أكبر والاعتماد كثيرًا على التحركات والتكتيك. هنا في مصر أسلوب اللعب مناسب، تتحرك هنا وهناك، وعلى الجانبين، أعتقد أن هذا فرق كبير».

وانتقل للحديث عن حياته في القاهرة وأوضح: «حاليًّا ما زلت أقيم في الفندق لكنني وجدت منزلًا وسأنتقل إليه في الأسبوع المقبل. القاهرة يعيش فيها ثلاثون مليون شخص، هذا عدد ضخم، نعم أريد زيارة الأماكن السياحية ولكن أعتقد أنني سأحتاج إلى المزيد من الوقت وبعد ذلك سأزورها، ربما عندما تأتي عائلتي ستكون الفرصة أفضل لرؤية هذه الأماكن معهم. عائلتي قالت لي إن القرار قراري، لأنني سأعيش هنا وسأبقى هنا لفترة ولكن في النهاية إنه قراري».

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