العش يحافظ على مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بتروجيت

اقترب مصطفى العش لاعب لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء أمام بتروجيت المقرر لها في بطولة الدوري الممتاز.

وظهر العش بمستوى مميز خلال مشاركته رفقة النادي الأهلي أمام مودرن سبورت وبيراميدز في الدوري.

كما يعزز غياب ياسر إبراهيم للإصابة وعدم انتهاء أشرف داري من برنامجه التأهلي موقفه من الاستمرار في قيادة دفاع الأهلي أمام بتروجيت.

وفي سياق آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ‏بتروجت في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.‏

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة بتروجيت

عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة ‏بالاستعداد للمباريات القادمة.

‏ اكتفى مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد عقب مباراة مودرن ‏سبورت، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات بدنية متنوعة.‏



وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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