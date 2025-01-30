الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تسجيل الهزات في الساعة 4:40 بالتوقيت العالمي (7:40 بتوقيت موسكو) على بعد 71 كيلومترا جنوب شرق مدينة نيكولاي.

وحدد مركز الزلزال على عمق 0.1 كيلومتر، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال الاسكا الولايات المتحده الامريكيه مدينة نيكولاي مركز الزلزال
ads

الأكثر قراءة

فيديو جديد للحظة اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية أمريكية وترامب يعلق

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في والبوري والمرجان

انخفاض كبير في الثوم والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

جثث في النهر، قتلى في تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريجان (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الخميس 30-1-2025 فى مصر

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض البرتقال واليوسفي وارتفاع الفراولة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2025 برقم الجلوس

منوعات

المزيد

تهديد جديد لأمريكا، علي بابا الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على ديب سيك

عاد لـ يقش، ميتا تدفع 25 مليون دولار لـ ترامب تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك وإنستجرام

غرور أم عدم ثقة، رد صادم من ماسك على ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام

اكتشاف قيء حيوان يعود تاريخه للعصر الطباشيري بالدنمارك

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية