24 وزيرا جديدا، تعرف علي وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت أن رئيس الجمهورية جوزيف عون وقّع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وتتشكل الحكومة الجديدة التي يترأسها نواف سلام من 24 وزيرًا.

وتضمنت التشكيلة الحكومية الأسماء التالية:



1- رئيس الوزراء: نواف سلام

2- نائب رئيس الوزراء: طارق متري

3- وزير المالية: ياسين جابر

4- وزير الثقافة: غسان سلامة

5- وزير الدفاع: ميشال منسى

6- وزير الطاقة والمياه: جوزيف الصدي

7- وزيرة السياحة: لورا الخازن لحود

8- وزيرة الشؤون الإجتماعية: حنين السيد

9- وزير الخارجية: يوسف رجي

10- وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط

11-: وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: كمال شحادة

12- وزير الداخلية: أحمد الحجار

13- وزير العدل: عادل نصار

14- وزير الإتصالات: شارل الحاج

15- وزيرة الشباب والرياضة: نورا بيراقدريان

16- وزيرة التربية: ريما كرامي

17- وزير الصناعة: جو عيسى الخوري

18- وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية: فادي مكي

19- وزير العمل: محمد حيدر

20- وزير الأشغال العامة: فايز رسامني

21: وزير الزراعة: نزار هاني

22- وزير الإعلام: بول مرقص

23: وزيرة البيئة: تمارا الزين

24- وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين.

فيما شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف الدكتور نواف سلام، على ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بالتاريخ المحدد في 18 فبراير الحالي من دون تأخير.

سلام يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من لبنان

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف -خلال استقباله اليوم السبت، نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية- على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار والاستقرار.

ومن جهتها، أكدت أورتاجوس دعم الولايات المتحدة الأمريكية، للحكومة اللبنانية المرتقبة في ضوء رؤية الرئيس سلام القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، مبدية أملها بأن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل.

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