حرم رئيس صربيا: هناك جسر من الصداقة والتعاون بين القاهرة وبلجراد

اكدت تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا، أن هناك جسر من الصداقة والتعاون بين مصر وصربيا، مشيرة الى أنه تم عقد شراكة استراتيجية، تم اطلاقها أثناء رئيس زيارة الرئيس السيسى إلى صربيا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في إطلاق قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورتة الـ 27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبحضور ممثلي 35 دولة اليوم بمقر الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

واعربت عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثالثة على التوالي في مؤتمر اتحاد المستثمرات العربيات، إذ يعد تجمع لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة، تضم شركات متعددة الجنسيات من القطاع السياحي والصناعي وسيدات الأعمال.

جاء اللقاء بحضور تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا، و سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، ويونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية، و جيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان ، وغرفة تجارة وصناعة قطر وتمثلها ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي، ود. إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر، والمستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية.