الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول

منتخب صربيا، فيتو
منتخب صربيا، فيتو

تعادل منتخب صربيا ونظيره منتخب الدنمارك سلبيا بالشوط الأول على ملعب "دوبوشيكا" في ليسكوفاتش بالجولة السادسة من المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب صربيا

وأعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا عن تشكيل المنتخب ضد نظيره الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أمم أوروبا.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:
حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ميلوش فيليكوفيتش،نيكولا ميلينكوفيتش، أليكسا تيرزيتش،ستراهينيا بافلوفيتش.أندريا زيفكوفيتش.

خط الوسط: لازار سامارديزيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش،بيمانيا غوديلي.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش،ميتروفيتش.

ترتيب منتخبي صربيا والدنمارك 

ويتواجد المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

وفي المجموعة الرابعة ضمن منتخب إسبانيا التأهل واصبح الصراع محتدم حول البطاقة الثانية بين المنتخب الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد سبع نقاط والمنتخب الصربي صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط

دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا تتقدم على سويسرا بهدف في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة كرواتيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري الأمم الأوروبية منتخب صربيا منتخب الدنمارك صربيا والدنمارك الأمم الأوروبية

مواد متعلقة

كامل أبو علي يجتمع مع المدير الفني للمصري

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب النيجر يفوز على نظيره الغاني 1/2 ويفشل في التأهل

تصفيات أمم أفريقيا، النيجر تتقدم علي غانا بهدف في الشوط الأول

مدافع بيراميدز يخضع لجراحة بعد إصابته بكسر في الأنف

بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه مروان حمدي بملعب الدفاع الجوي (صور)

البنك الأهلي يفوز على كسكادا بخماسية نظيفة استعدادًا لعودة الدوري

قائد منتخب فرنسا مدافعًا عن مبابي: من أفضل لاعبي العالم ونسانده نفسيًّا

المغربي يوسف النصيري يدخل دائرة اهتمام النصر السعودي فى الانتقالات الشتوية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزى مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

شقق بمساحات 120 مترا، رئيس صندوق الإسكان تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخل

تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو)

هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو)

منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي لاعب الأهلي

منوعات

المزيد

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته برزق يأتي بعد مشقة

مشروعية الصلاة على النبي ومنزلته في الملأ الأعلى

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالتعب والمشقة

المزيد
الجريدة الرسمية