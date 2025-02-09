الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

راحة سلبية للاعبي المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

‎قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بـ النادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الإثنين على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق الثاني عشر من فبراير الجاري على ستاد السويس الجديد.


كان المصري البورسعيدي قد خاض عصر اليوم مباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز أمام شقيقه فريق الاتحاد السكندري وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف واحد ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة الثانية والعشرين والتي تحافظ لهم على المركز الرابع بجدول الترتيب.

 

المصري والاتحاد السكندري

الدوري الممتاز، فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 2-1 في  المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل هدفي المصري اللاعب كريم بامبو في الدقيقة 20 و71، فيما سجل هدف الاتحاد يوسف أسامه نبيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

ترتيب الاتحاد والمصري بالدوري 

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة.

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