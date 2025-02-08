المصري يعلن ضم لاعب الأهلي في ثاني صفقاته بالميركاتو الشتوي

‎أعلن النادي المصري عن ضم صفقته الثانية بفترة الانتقالات الشتوية التي انتهت اليوم السبت مع دقات الساعة السابعة.

المصري يضم لاعب النادي الأهلي

وأنهي النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع مصطفى أبو الخير لاعب فريق الأهلي، وذلك بعقد يمتد من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم تنتهي بنهاية موسم 2028/2027.



يذكر أن اللاعب مصطفى أبو الخير يبلغ من العمر 22 عامًا، ويشغل مركز لاعب خط الوسط المحوري كما يجيد اللعب أيضًا في مركز قلب الدفاع

نشرت صفحة النادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"النسور الخضُر تعزز صفوفها بموهبة استثنائية..مرحبًا بــ مصطفى أبو الخير في مدينة النسور ".

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المصري والاتحاد السكندري

الدوري الممتاز، فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل هدفي المصري اللاعب كريم بامبو في الدقيقة 20 و71، فيما سجل هدف الاتحاد يوسف أسامه نبيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

ترتيب الاتحاد والمصري بالدوري

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة.

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