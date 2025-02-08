بتروجت يكتفي بصفقة وحيدة في الميركاتو الشتوي

بتروجت، أغلقت إدارة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في السابعة مساء اليوم السبت، والتي شهدت اكتفاء نادي بتروجت بصفقة وحيدة فقط.

واكتفى بتروجت بضم لاعب وحيد؛ هو أدهم حامد القادم من البنك الأهلي بعقد يمتد لموسمين ونصف، حيث لم يضم الفريق صفقات جيدة في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه باحتلال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن.

نجم وسط الفريق ينتقل إلى الأهلي

وجاء ضم أدهم حامد لتعويض رحيل أحمد رضا لاعب وسط الفريق الذي انضم للنادي الأهلي، لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر.

وكان بتروجت قد وافق في وقت سابق على الاستغناء عن لاعبه أحمد رضا وباعه إلى الأهلي مقابل 25 مليون جنيه.

7 معلومات عن أحمد رضا لاعب الأهلي المحتمل

1ـ من مواليد 19 فبراير من العام 2000 أي يبلغ من العمر 24 عاما.

2ـ بدأ مسيرته كلاعب في ناشئي نادي الزمالك.

3ـ انضم لبتروجيت قادما من الزمالك في موسم 2021.

4ـ يستطيع اللعب في مركز خط الوسط وقلب الدفاع.

5ـ لعب مع بتروجيت 4 مواسم منهم ثلاث في الدرجة الثانية، قبل نجاحه في التأهل مع الفريق للدوري الممتاز في بداية الموسم الحالي.

6ـ يعد هذا الموسم هو الأول له في الدوري الممتاز.

7ـ خاض أحمد رضا 10 مباريات مع بتروجيت هذا الموسم بجيمع المسابقات،نجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة آخر.

بتروجت يرفض رحيل رشاد المتولي وهادي رياض

فيما رفض سيد عيد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بتروجت رحيل رشاد المتولي جناح الفريق، والمدافع هادي رياض في الميركاتو الشتوي.

وطالب سيد عيد مدرب بتروجت إدارة النادي البترولي الإبقاء على رشاد المتولي بخلاف زميله هادي رياض في صفوفه ورفض رحيل الثنائي لأي نادٍ آخر مهما كانت الإغراءات للحفاظ على القوام الأساسي في تشكيلته خلال الموسم الجاري وإنهاء بطولة الدوري الممتاز في مركز متقدم بعيدا عن دائرة الهبوط في أول مواسم بتروجت بعد العودة لعالم الأضواء.

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